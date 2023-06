SAN CATALDO. La Casa di Cura Regina Pacis seleziona 2 infermieri professionali. La collaborazione è di tipo LIBERO PROFESSIONISTA. Requisiti: Diploma di laurea abilitante all’esercizio della professione infermieristica o altro titolo equipollente, iscrizione all’Albo professionale degli infermieri, partita IVA.

Titoli preferenziali:

– esperienza in Chirurgia

– conoscenza della lingua inglese, francese o araba e dei sistemi applicativi MS-Office.

La sede di lavoro è San Cataldo (CL). L’Azienda si riserva ogni più ampia valutazione in merito alla idoneità delle candidature alla posizione lavorativa di cui al presente avviso in selezione. I candidati interessati, ambosessi, sono pregati di inviare la propria disponibilità ed il CV on line – indicando il riferimento Rif. Inf/23 – all’indirizzo urp@casadicurareginapacis.com, con autorizzazione al trattamento dei dati personali. Le candidature relative alla figura sopra indicata devono pervenire alla sede della Casa di Cura “Regina Pacis” entro e non oltre il 27 Giugno.