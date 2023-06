San Cataldo. Il Comune lavora ad un piano di interventi per migliorare il contesto urbano. Il sindaco: “Disponibili a suggerimenti e segnalazioni”

SAN CATALDO. Un piano di interventi per migliorare il contesto urbano in piena sintonia con la cittadinanza. E’ quello che sta promuovendo l’amministrazione comunale. A darne comunicazione è stato il sindaco Gioacchino Comparato. “Nella nostra amata città – ha spiegato – ci sono numerosi interventi da effettuare. Sono davvero tantissimi, e il desiderio di essere più veloci è tangibile. Tuttavia, con impegno e collaborazione, stiamo lavorando con i nostri operai e con le imprese che operano in sinergia con il Comune per garantire la sicurezza delle strade e ripristinare i nostri marciapiedi”.

Il sindaco ha poi rilevato: “Sappiamo quanto sia importante avere marciapiedi sicuri e ben tenuti, che permettano a tutti di camminare senza preoccupazioni. Pertanto, stiamo mettendo in atto un piano di interventi che prenderà il via a breve, coinvolgendo anche le strade delle nostre contrade. La nostra priorità è la tutela della comunità e il miglioramento del nostro contesto urbano”.

Il primo cittadino ha poi annunciato che aggiornerà costantemente sui progressi dei lavori e che ci sarà la massima disponibilità da parte dell’amministrazione comunale ad ascoltare i suggerimenti e le segnalazioni dei cittadini. “La vostra partecipazione attiva è fondamentale per costruire insieme una città migliore,” hanno ribadito il sindaco e l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Di Salvo.