San Cataldo. Il 25 giugno c’è corteo storico e rievocazione della Dedicazione della Chiesa Madre

SAN CATALDO. Dopo tanti mesi di lavoro , è arrivata la data ufficiale per il primo evento storico culturale sul 700 Sancataldese. Domenica 25 Giugno 2023 alle ore 18.00 , presso Piazza Papa Giovanni XXIII, si darà inizio al Corteo storico e Rievocazione storica della Dedicazione della Chiesa Madre nel 1739.

Saranno in totale più di 40 i figuranti in abiti d’epoca che sfileranno in piazza Mons. Cataldo Naro nel contesto di una serata che sarà arricchita da un concerto barocco e dalle Danze Storiche del XVIII sec.

L’evento è stato prodotto dalla Diamond Event in collaborazione con l’Ass. San Giorgio. Il Direttore Artistico è Davide Burcheri, il Direttore Tecnico Sergio Forzato e il Costumista Silvio Alaimo. Gli organizzatori hanno inteso segnalare anche la grande collaborazione con la Compagnia Nazionale Danza Storica e l’Ass. Corteo barocco di Noto .