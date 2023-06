San Cataldo. Gruppo consiliare PD presenta 3 interrogazioni a sindaco e Giunta su degrado in alcune zone della Città

SAN CATALDO. Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato tre interrogazioni consiliari, indirizzate al Sindaco e alla Giunta, per avere risposte sul degrado in diverse zone della città.

Fra quelle più eclatanti Piazza Falcone Borsellino, “dove da tempo – si legge in una nota – sono state distrutte le panchine e una delle zone più frequentate dai giovani e famiglie, in particolar modo d’estate, si ritrova con arredi urbani rotti e pericolosi. Si chiede inoltre all’Amministrazione se intende programmare la manutenzione degli arredi urbani in tutta la città”.

Una seconda interrogazione riguarda la Villetta Padre G. Alfano, nei pressi della Chiesa Cristo Re, “dove la pulizia e la scerbatura evidentemente non vengono realizzate da moltissimo tempo e, all’interno, si trovano panchine distrutte e ridotte in pezzi. Inoltre, il cancello di ingresso è sempre aperto senza un servizio di apertura e chiusura nelle ore notturne e le targhe in marmo non sono più fissate, con conseguente rischio per l’incolumità delle persone”.

Infine, una terza interrogazione riguarda il quartiere Cristo Re “In stato di totale abbandono, scerbatura e pulizia inesistenti, rami per terra, erba alta, con l’impossibilità di percorrere alcuni tratti dei marciapiedi. Addirittura lastre di cemento residue di una panchina abbandonate da chissà quanto tempo. Si tratta di alcuni esempi di una situazione fuori controllo. Per questo chiediamo risposte concrete, perché ormai le promesse e i rinvii sono finiti”.