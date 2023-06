San Cataldo. Gran successo per l’incontro del gruppo di Lettura “Incontriamoci in Biblioteca”

SAN CATALDO. Nella sala Borsellino, a San Cataldo, si è tenuto il mensile incontro del gruppo di lettura “Incontriamoci in Biblioteca”.

” Un gruppo di lettura insolito – afferma Elio Cirrito, uno degli organizzatori – perchè abbiamo ospitato addirittura due scrittori in un’unica serata: Anna Gianno, con il suo Come fosse un fiore ” e Cataldo Zaffora, con ” Uno sporco affare “. due testi che hanno interessato molto il pubblico e posto tutta una serie di interrogativi circa la tragedia della pandemia da Covid e gli intrighi internazionali legati alla produzione delle nuove energie.”

” Una serata che ha messo in rilevo anche le ricchezze poco conosciute del nostro territorio – aggiunge Gianfranco Cammarata, altro organizzatore dell’evento. Tre giovani musicisti ( Francesco Chiappara al clarinetto, Flavio Randazzo al piano e Simone Riggi al clarinetto ) i quali hanno avuto il coraggio di presentare 5 autori dei quali solo uno noto al grande pubblico, Mendelssohn. Gli altri: Niels Gade, Bela Kovacs, Nikolaj Girsevic Kapustin e Francis Poulenc, poco noti, se non al pubblico dei professionisti. Ed è stata una serata di musica entusiasmante, per il valore dei nostri giovani musicisti e per la qualità delle composizioni proposte.”

La serata ha visto protagonisti anche Luigi Santagati, che ha proposto il personaggio e una poesia del poeta siciliano Farinella, Michela PIlato, la quale ha presentato il concetto di ” bellezza “, Liliana Minolfi, con un testo dedicato ai ” carusi ” delle miniere, Davide sortino, il quale ha parlato del cinema grottesco e Peppe Riggi, con una sua poesia dedicata a Papa Wojtyla Prossimo appuntamento il 14 luglio.