San Cataldo. Gran successo per l’evento musicale Furcart

SAN CATALDO. Ha riscosso un gran successo l’evento musicale Furcart promosso ed organizzato nel suggestivo centro storico di San Cataldo. Una bella atmosfera musicale e una folla entusiasta hanno fatto da cornice ad un evento che è stato molto ben organizzato. Una serata straordinaria alla quale ha partecipato anche lo stesso sindaco Gioacchino Comparato.

Alla furca i partecipanti si sono ritrovati per un aperitivo. E’ stata certamente un’occasione per vivere il centro storico ed apprezzarne le potenzialità. Dj set con Daniele Guarneri, Pier Vincenzo Nardi e Giancarlo Sberna, le buonissime birre artigianali di Birrozza, le arancine della Trattoria Grazia Dell’Aira sono stati tra gli ingredienti vincenti di una ricetta in grado di valorizzare il centro storico, con il cortile della furca che è divenuto per una sera un gran bel salotto abbellito dalle Luminarie di Amos D’Amico.