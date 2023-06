San Cataldo. Ecco il vademecum per salvare i rondoni trovati per terra

SAN CATALDO. Arriva l’estate e a San Cataldo c’è chi si mobilita a favore dei rondoni che vengono trovati per terra. In questo senso, Claudio Lipari ha inteso dare alcuni consigli utili per accudirli, sottolineando che si consiglia di rivolgersi ad un veterinario. Lipari ha ricordato che quest’anno Lia Saporito, che s’è sempre presa cura dei rondoni in questi anni, non potrà farlo perché sta assistendo altri animali malati però la stessa ha lasciato lo stesso alcuni consigli preziosi per la gestione dei rondoni.

Ecco delle istruzioni per salvare i rondoni trovati per terra:

1. Prima di tutto, ricordatevi di trattare queste creature con la massima cautela, soprattutto i rondoni adulti. Non lasciateli morire a terra, poiché potrebbero essere incapaci di riprendere il volo. Dovrete prenderli con cura.

2. Prima di tentare di farli volare, verificate attentamente che non abbiano problemi alle ali. Maneggiateli con cura, come se fossero cristalli preziosi. Se sospettate di danni alle ali, affidateli a un medico esperto.

3. Se le ali non mostrano danni evidenti, è sufficiente fornire loro un luogo di riposo temporaneo. Metteteli in uno scatolo con un panno sul fondo e assicuratevi che la scatola sia ben chiusa con fori sui quattro lati. Tenetela in un posto caldo e lontano dall’aria condizionata, poiché quest’ultima potrebbe ucciderli entro poche ore.

4. Assicuratevi di rifocillare la creatura, fornendo cibo e acqua adeguati.

5. Dopo due giorni, provate a rimettere il rondone in volo, ma prima verificate la lunghezza delle ali. Se le ali superano di qualche centimetro la coda del rondone, si tratta di un rondone adulto che potrebbe già essere in grado di volare. Se le ali sono inferiori e non superano la coda, si tratta di un giovane rondone che non deve essere rimesso in volo per nessun motivo.

6. Evitate di lanciare i rondoni da terrazzi o balconi, e non lasciateli in spiazzali o parcheggi dove potrebbero essere a rischio di essere colpiti da macchine. Scegliete possibilmente un luogo sicuro, senza alberi intorno, per testare il volo del rondone. Se cade al primo tentativo, non forzate né stressate l’animale.

7. È consigliabile affidare il rondone a persone esperte per un’adeguata cura e gestione.

8. Durante la stagione, potrebbero cadere anche i pulli di rondone. Se ne trovate, prendetene cura. Dovranno essere nutriti nello stesso modo degli adulti.

9. Come primo soccorso, potete dare loro un po’ di acqua e zucchero, ma fate attenzione a non esagerare con lo zucchero. Evitate se possibile, poiché non è l’opzione migliore per le creature.

10. È consigliabile fornire loro acqua, vitamine specifiche per volatili e, in caso di emergenza, carne tritata. I rondoni sono insettivori e devono mangiare insetti per sopravvivere. La loro alimentazione consiste principalmente di grilli Acheta, poiché sono ricchi di proteine. Potete aggiungere al massimo 10 vermi del miele durante il giorno. In alternativa, potete preparare un pastone proteico con integrazione di vitamine e calcio per garantire loro una nutrizione adeguata.