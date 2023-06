San Cataldo. Case popolari: il PD chiede al Sindaco un intervento immediato

Il Partito Democratico di San Cataldo, con una delegazione, ha incontrato il Sindaco Comparato e l’assessore alle politiche sociali Citrano per chiedere un impegno concreto per risolvere la questione case popolari.

Non appena insediata la nuova amministrazione nel 2021 è stata approvata la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari, con 63 famiglie aventi diritto. Da subito, gli ex assessori Andaloro e Amico avevano cominciato ad occuparsi della vicenda: per le case di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari erano state avviate delle interlocuzioni con gli organi dell’Istituto al fine di procedere tempestivamente alla ristrutturazione degli alloggi liberi e renderli, così, fruibili per le famiglie sancataldesi in graduatoria; inoltre, era stata coinvolta la competente commissione consiliare per cercare di valutare insieme ai tecnici le condizioni tanto degli appartamenti dell’IACP quanto quelli di proprietà del Comune di San Cataldo.

Tuttavia – secondo il PD – senza che il Comune o l’IACP avessero proceduto a mettere in sesto gli alloggi malandati, negli ultimi mesi diverse famiglie in graduatoria sono state contattate per l’assegnazione dell’alloggio dall’ufficio dei servizi sociali del Comune, il quale si è trovato costretto a proporre loro quelle case assolutamente inadeguate anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Per tante famiglie, quindi, – prosegue il PD – dopo la speranza di poter avere finalmente una casa, l’amara scoperta: sporcizia, pareti piene di muffa e umidità, infissi rovinati, mancanza di servizi essenziali, ascensori guasti, balconi pericolanti. Il tutto aggrevato dalla necessità di effettuare una scelta tempestiva, con la tagliola, in caso di rifiuto dell’alloggio, della decadenza dalla graduatoria”.

Per questi motivi il PD ha chiesto al Sindaco e all’assessore di intervenire immediatamente presso l’IACP per bloccare l’assegnazione degli alloggi fino a quando non saranno effettuati i lavori di ristrutturazione, mettendo nelle condizioni l’ufficio di San Cataldo di poter assegnare appartamenti dignitosi a chi ne ha urgente bisogno, evitando così di far incorrere nella decadenza le famiglie contattate. Come PD ci siamo messi a disposizione per qualsiasi iniziativa per risolvere la problematica.

L’incontro è stato inoltre occasione per chiedere chiarimenti in merito al riscatto degli alloggi popolari comunali di vecchia data e la possibilità di ristrutturarne di nuovi per l’assegnazione. Il Sindaco e l’assessore, che si sono mostrati disponibili, hanno chiesto di riaggiornarsi fra dieci giorni per conoscere gli eventuali sviluppi.