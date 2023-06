San Cataldo, bilancio approvato. I consiglieri di centrodestra: “Adesso abbassiamo le tariffe”

SAN CATALDO. In una seduta fiume, conclusa a notte fonda, il consiglio comunale ha approvato il regolamento Tari ed il Bilancio preventivo 2023/2025. Determinanti in tutte le proposte ed in tutti gli emendamenti sono stati i consiglieri comunali del centrodestra sancataldese. Lo hanno reso noto gli stessi consiglieri in una nota.

I consiglieri Vincenzo Naro, Rosario Sorce, Bartolo Mangione, Rosario Aprile e Salvatore Pirrello hanno sottolineato: “in mezzo a questa continua guerra che il centrosinistra ha messo in campo sin dal primo giorno, causando la rottura totale della ormai ex maggioranza, a noi tocca determinare ed influire sulle scelte che il consiglio comunale si appresta di volta in volta a fare, è successo anche nella scorsa seduta di consiglio comunale, in cui abbiamo dovuto scegliere cosa, come e perché approvare emendamenti, regolamento Tari e bilancio. Lavoriamo in consiglio sin dal primo giorno con lo stesso obiettivo: dare soluzioni e essere più pratici possibile, per salvaguardare la città dalle speculazioni e dagli scontri personali. Adesso che abbiamo dotato l’amministrazione comunale e gli uffici dello strumento del bilancio, attendiamo le risposte alle nostre proposte, che abbiamo sempre condiviso con tutte le forze politiche in consiglio. In primis la graduale riduzione delle tariffe (passi carrabili in testa), ma di particolare importanza adesso risultano le assunzioni, gli investimenti, il piano di recupero del centro storico e la progettazione Pnrr.

Abbiamo condiviso molti emendamenti, li abbiamo votati, e ciò ci soddisfa, perché se si vuole, si può collaborare con serietà e senza giochetti, ricordiamo a tutti che l’unico emendamento sul bilancio che è potuto essere approvato è quello sulle politiche giovanili, firmato e voluto anche da noi. Soprassediamo alle dichiarazioni di qualche giorno fa da parte dell’ex maggioranza PD, che ne ha sempre per tutti, non guardando mai alle proprie responsabilità. Noi abbiamo voluto dare prova tangibile, votando anche emendamenti della ex maggioranza, che non tifiamo per nessuno, non abbiamo interesse a scendere nel loro campo di guerra e rancore.”