Riattivata da Siciliacque fornitura idrica a Caltanissetta e San Cataldo

CALTANISSETTA. Siciliacque ha riattivato la fornitura idrica anche nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo. E’ stato anche messo a punto il relativo il piano distributivo. In particolare, per Caltanissetta il piano prevede che entro il pomeriggio di oggi 6 giugno saranno a regime tutte le h24 in zona Sanatorio, Santa Barbara, Trabonella, Angeli, via Cavour, Cinnerella ASI Stazzone

Le zone centro storico s. Anna e centro balate non hanno subito nessun disservizio

Nel caso di San Cataldo, il 6 giugno previsto piano distribuzione in zona Platani, via aurora h24

Il 7 giugno zona Tigli

l’8 giugno zona Sicilia

A seguire la consueta programmazione.