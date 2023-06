Il Nisseno Sotir espone “i petali dell’oscurità” a Scicli dal 7 al 9 luglio

Si terrà a Scicli (RG) dal 7 Luglio 2023 al 9 Luglio 2023 presso la prestigiosa sede tardo barocca di Palazzo Spadaro in Via Francesco Mormino Penna n° 34 una mostra di dipinti realizzati da “Sotir” Salvatore Gumina.

Un’esposizione pittorica il quale artista istallerà la nuova serie di dipinti dal titolo “i petali dell’oscurità”. Sotir mette in evidenza l’umiliazione dell’identità umana provocata da entità umane e occulte.

Il suo operato artistico nasce da un accurato studio filosofico – sociale condotto dall’autore con la finalità di mettere a risalto la più viva sofferenza umana, che delle entità terze stanno attuando contro l’essere umano con elegante filantropia. Le sue opere hanno le funzioni di denuncia e rappresentazione della più vera realtà attuale. La vita di Salvatore Gumina è quella che tutti viviamo, ma lui la trasmuta, la trasforma fino a vivere una nuova contemporaneità, divenendo Sotir. Sotir impone una metamorfosi ai suoi ominidi che errano in una dimensione oscillante tra le vita e la morte.

Sotir afferma che ”In una collettività in rovina l’arte se sincera deve rappresentare la rovina e il degrado, sperimentando azioni utili a far riflettere e cambiare la decadente rotta intrapresa dall’umanità”. Un vero e proprio manifesto di accusa, possono essere definite le opere di Sotir, questa volta a differenza dei manifesti delle avanguardie artistiche del ‘900 il tema non tratta lo sviluppo industriale, l’esaltazione alla macchina o il suprematismo (tipici dettami del ‘900), ma Sotir mira ad una rivoluzione incentrata al recupero dei valori fondamentali come la famiglia, la fede e il piacere di vivere una vita semplice senza la frenetica corsa all’informatizzazione umana, che ci porterà secondo l’artista alla fine della nostra civiltà, previo passaggio all’attuale trans-umanesimo.

La mostra sarà visibile dal 07 al 09 Luglio 2023 – A.M. 10:00/13:00 P.M. 16:00/ 20:00 – Palazzo Spadaro in Via Francesco Mormino Penna n° 34 , Scicli (RG)