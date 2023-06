Grandissimo successo il nuovo singolo di Angelo Famao “Ti sorprenderò” con Lysa

Dal 7 giugno è disponibile su Youtube e in digitale “Ti sorprenderò”, il nuovo singolo del popolare artista gelese Angelo Famao, recentemente Disco di Platino con il brano “Tu si a fine dò munno”, in featuring con la giovanissima Lysa, all’anagrafe Lisa Panetta, cantautrice di Cadorago, in provincia di Como.

Il brano porta la firma degli stessi artisti, in collaborazione con Daniele Piovani e Mario Parise, che ne ha curato gli arrangiamenti.

Registrazione, mix e mastering sono stati realizzati presso gli studi della BlueMusic di Catania. “Ti sorprenderò” è un brano dalle sonorità electropop-reggaeton, tipicamente estivo, con un ritornello fortemente orecchiabile ed incisivo. Il videoclip è stato girato in Sicilia.

La giovane cantante Lysa racconta così la collaborazione con Angelo Famao: “Dopo tanti sacrifici e delusioni, finalmente a 23 anni realizzo un piccolo grande sogno, e non posso che ringraziare infinitamente le persone che mi hanno dato questa opportunità, a partire dal mio produttore Daniele Piovani, Angelo Famao, Mario Parise, Nino Marchi, Ivan Scarpato e tutto il team della BlueMusic, persone che mi hanno fatto sentire come in famiglia.

Duettare con un artista di cui sei anche fan è qualcosa di indescrivibile, e fino a poco tempo fa non ci avrei mai sperato. Da questa esperienza ho imparato tantissimo, poter lavorare a fianco di grandi professionisti è stato per me molto formativo.

Ho cercato di dare il massimo in questo progetto, ovviamente devo ancora crescere tanto, studiare e migliorare, ma sicuramente questo brano per me rappresenta un’iniezione di fiducia per fare sempre meglio”.

VIDEO “TI SORPRENDERO’”

www.youtube.com/watch?v=ZsOghx_bxaE

https://www.youtube.com/watch?v=ZsOghx_bxaE