Fuga di gas. Violenta esplosione in un’abitazione: muore il proprietario, ustionata la moglie

Una violenta esplosione si è verificata a Teramo in un fabbricato adibito a garage. L’esplosione ha investito il proprietario 65enne che è morto poco dopo il trasporto in ospedale.

Il dramma si è consumato in pochi attimi in contrada Colle San Pietro, tra Miano e Sardinara. A causare la tragedia sarebbe stata una fuga di gas. L’uomo, estratto dalle macerie, è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 ma poco dopo, è deceduto. Nello stesso ospedale è stata trasferita anche la moglie 60enne che ha riportato ustioni ma non sarebbe in pericolo di morte.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo e i carabinieri per la ricostruzione della dinamica del tragico sinistro.