Caltanissetta, torna il Cantaestate: 4 serate di musica tra professionisti ed emergenti “Senior” e “Kids”

Nei 4 giovedì di Luglio tornerà a Caltanissetta il “Cantaestate direzione palco”, il contest canoro nato da un’idea Sandro Giglio e Aldo Alesso (insieme nella foto) e organizzato da Crazi Art e Cuore Chiaro.

Giunta alla sua terza edizione la manifestazione, aperta al pubblico, si svolgerà in tre serate durante le quali la giuria, eccezionalmente selezionata tra artisti nisseni e personalità che vivono o lavorano nel mondo della musica e dell’intrattenimento, valuterà i concorrenti che si sono già iscritti al contest e che provengono da diverse province siciliane. Per l’occasione sono stati coinvolti come giurati Fabrizio Angotti, Ignazio Cianciolo, Debora Di Pietra, Roberto Gallà, Giuseppe La Spisa, Jessica La Verde, Danilo Lapadura, Luigi Scarnato, Corrado Sillitti e Pasquale Tornatore.

Ad accompagnare i concorrenti e contribuire ad animare le serate sarà presente una band composta da Gaetano Buttigè (Piano e tastiere), Francesco Grillo (Basso elettrico), Miky Giordano (Chitarra elettrica), Emanuele Maniscalco (Batteria) e Giovanni Vitale (Chitarre acustiche).

Per i primi tre giovedì di luglio – il 6, 13 e 20 – dalle ore 20.30 nello spazio esterno del locale Old Wild West di Caltanissetta, si svolgerà la gara “live edition” dei 20 “Senior” e dei 10 “Kids”. Il vincitore del contest canoro, oltre alla coppa prevista per i primi tre classificati, otterrà l’accesso diretto al “Festival di Vallelunga” e la possibilità di registrare una clip video su un inedito scritto da Ignazio Cianciolo e arrangiato da Gaetano Buttigè. Una targa premio sarà assegnata dalla giuria anche per il “miglior arrangiamento” e la migliore “presenza scenica”.

Per l’ultimo appuntamento, – giovedì 27 luglio 2023 alle 21.00 -, il contest si sposterà nella scalinata San Francesco di Caltanissetta dove, con il Patrocinio del Comune di Caltanissetta, a esibirsi, sempre dal vivo, saranno quegli artisti – 10 Senior e 3 Kids – che la giuria avrà ritenuto migliori tra tutti i concorrenti. I Senior, anche per questo appuntamento, saranno accompagnati dalla band.

Nei prossimi giorni verranno diffusi i nomi dei 30 concorenti al “Cantaestate direzione palco”.

L’evento è aperto al pubblico e gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare.