Caltanissetta, scuola e rugby: binomio vincente. IC “M.L. King”, la dirigente Daniela Rizzotto: “Soddisfatta del progetto”

CALTANISSETTA. La Nissa Rugby lavora alacremente e proficuamente nel settore didattico ed in quello sociale. Numerosi i progetti attivi nelle scuole. Un fermento formativo e creativo accolto e sostenuto con entusiasmo anche dai professori.

Quando due eccellenze si incontrano, il risultato non può che essere ampiamente positivo. L’istituto Martin Luther King e la Nissa Rugby, dopo la stipula di un protocollo di intesa, hanno collaborato fattivamente nel corso dell’anno scolastico, al fine di ampliare l’offerta formativa della scuola con il supporto di tecnici specializzati FIR. L’obiettivo dichiarato era quello di contribuire al processo di crescita degli alunni tramite i valori positivi insiti nel gioco del rugby. La ‘meta’ è stata certamente raggiunta, come testimoniato da tutte le docenti della scuola, che nel corso della festa finale del progetto, svoltasi allo stadio Marco Tomaselli, hanno avuto la possibilità di visitare la Club House della Nissa Rugby incontrando anche il Presidente nazionale della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti.

La dirigente scolastica Daniela Rizzotto non nasconde il proprio entusiasmo: “Sono molto soddisfatta del progetto svolto insieme alla Nissa Rugby, certamente proseguiremo il percorso comune anche durante il prossimo anno scolastico, magari partecipando anche a qualche torneo con una rappresentanza scolastica”

Concetto ribadito da Evelyn Manganaro, tecnico della Nissa Rugby e docente scienze motorie che si è occupata del suddetto progetto: “L’attesa che tanto cresceva per la visita del presidente nazionale della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti è stata accolta in maniera positiva anche da tutti i docenti e dagli alunni della scuola primaria e secondaria.

Ad inizio anno, la Nissa Rugby e la dirigente Daniela Rizzotto hanno firmato un progetto che prevedeva l’inserimento del rugby nelle ore di educazione fisica. Il progetto includeva inoltre la partecipazione degli alunni agli allenamenti pomeridiani svolti allo stadio M. Tomaselli e con la conclusione prevista l’1 giugno, coincidente con la visita del Presidente.

L’incontro tra le parti è stato grandioso. In campo c’erano tutti, ed è stato proprio lì, terreno di gioco su cui ci si stringe la mano tra chi perde e chi vince, la conoscenza, l’interazione tra docenti e il Presidente Innocenti, rimasto entusiasta per la grande adesione da parte della scuola. Il primo giugno è stato momento di coinvolgimento per tutti e ci auspichiamo di promuovere, favorire e incentivare tutti ad entrare a far parte della nostra famiglia, targata Nissa Rugby!”.