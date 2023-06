Caltanissetta, “Noi dentro. Noi fuori”: l’evento che unisce i giovani del R.Settimo e dell’Istituto Penale Minorile

Mercoledì 7 giugno 2023 dalle ore 9:30 si svolgerà nell’Aula Magna del liceo “R. Settimo” l’evento conclusivo del progetto “Noi dentro. Noi fuori”, che ha visto coinvolti i giovani dell’Istituto Penale per i Minorenni di Caltanissetta e gli allievi della IVAD del liceo coreutico (nella foto durante le prove dello spettacolo).

L’evento proporrà scritture e letture che hanno dato vita ad una performance teatrale, a seguito di un laboratorio di scrittura creativa.

Si annuncia una mattinata che regalerà un grande impatto emotivo: “Al primo incontro non sai cosa hanno voglia di dire o se hanno voglia di dire. E come sarà l’incontro con l’altro/l’altra sconosciuti? Timori e gelo all’inizio. Poi, le vibrazioni che ogni cuore giovane e pavido tenta di occultare si sintonizzano, si incrociano, tra sguardi timidi e versi incerti. Parole, libere e vere. Restiamo in ascolto.”

Il laboratorio è stato condotto da Rita Stivale con la partecipazione del Cappellano dell’IPM Padre A. Giambra. All’evento si affiancheranno le coreografie della prof.ssa Dominique Cavallaro, le musiche del prof. Corrado Sillitti. Il coordinamento generale dell’iniziativa è della Dirigente scolastica del “Ruggero Settimo” Irene Cinzia Maria Collerone e del direttore dell’IPM di Caltanissetta Girolamo Monaco.