Caltanissetta, martedì un evento Etnos con “Uomini che dicono NO alla violenza sulle donne”

Flash mob, racconto esperienziale e spazio creativo al centro di un evento organizzato per martedì dalla Coop. Etnos di Caltanissetta

Martedì, 20 giugno, alle ore 18:00 da Equo Cream Cafè, in via Rosso di San Secondo, 122, si terrà la presentazione dell’evento “Uomini che dicono NO alla violenza sulle donne”, organizzato da Cooperativa Sociale Etnos.

Un’iniziativa che vede diversi momenti che, attraverso un proprio linguaggio, sosterranno il messaggio di protezione e cura delle donne e contrasto alla violenza di Genere.

Ci sarà in particolare, la maggiore presenza degli uomini, i quali saranno loro a dire NO alla violenza sulle donne, attraverso un Flash Mob dove pronunceranno ad alta voce i nomi delle donne morte per femminicidio in questi primi mesi del 2023.

A seguire, Maria Concetta Muscò, psicologa e psicoterapeuta, offrirà al pubblico la propria esperienza personale con un intervento sul tema degli uomini maltrattanti, e risponderà, inoltre, alle domande del pubblico.

Vi sarà anche uno spazio creativo dove si potrà proporre un contributo personale sul tema della violenza di genere.

L’obiettivo è quello di lanciare un messaggio chiaro, che esprima dissenso contro il fenomeno della violenza di genere e che parta dagli uomini verso altri uomini.Cooperativa Sociale Etnos, attiva da quasi vent’anni, oltre ad accogliere e a curare, con le tre Case Rifugio a indirizzo segreto, le donne vittime di violenza, attraverso il S.A.U.M. – Sportello Ascolto Uomini Maltrattanti, è operativa anche nell’ambito della presa in carico degli uomini maltrattanti, e vuole esserlo pure nella prevenzione, passando da una maggiore sensibilizzazione sull’educazione degli uomini, iniziando dai bambini.