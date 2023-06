Caltanissetta, l’allieva del “Russo” Irene Ulfo ammessa all’Anica Academy Summer School

Irene Ulfo parteciperà alla scuola tra il 26 e 30 giugno presso la sede di Palermo. Un camp gratuito di una settimana

E’ Irene Ulfo, 17 anni, della classe 4 A dell’indirizzo di “Grafica e Comunicazione” dell’I.I.S.S. L. Russo di Caltanissetta diretto dalla D.S. Prof.ssa Maria Rita Basta, l’alunna ammessa alla partecipazione della Summer School della Fondazione Anica Academy. Il corso “Anica Academy Summer School” è organizzato dalla fondazione Anica Academy, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura. L’iniziativa intende svelare il funzionamento della filiera audiovisiva, dall’ideazione del prodotto fino alla sua promozione, al fine di approfondire le possibilità formative e occupazionali nel settore, con l’obiettivo di orientare chi ha già sviluppato una passione per il mondo dell’audiovisivo, ma non ha ancora chiaro in quale ambito specifico impiegare il proprio talento.

La competenze acquisite dall’alunna nell’ambito degli studi scolastici nell’indirizzo di “Grafica e Comunicazione” dell’I.I.S.S. L. Russo contraddistinti da teoria, attività laboratoriali tecniche, apprendistato presso azienda del settore, PCTO nel campo cinematografico della grafica e comunicazione, della progettazione multimediale, della comunicazione e le competenze linguistiche acquisite nello specifico indirizzo di studio hanno permesso all’alunna, che si è sempre contraddistinta per l’interesse dimostrato alle materie di studio, la partecipazione al bando nazionale. Sostenuta da tutti i suoi insegnanti del consiglio di classe nel sviluppare il suo talento ampiamente espresso negli ambiti specifici e in particolare in quello dell’animazione, Irene è stata selezionata tra numerosi partecipanti al bando nazionale e ammessa alla partecipazione della Summer School che si svolgerà in Italia in 3 sedi Roma, Rimini e Palermo.

Irene parteciperà alla scuola tra il 26 e 30 giugno presso la sede di Palermo. Un camp gratuito di una settimana con lezioni frontali e attività pratiche. Un percorso formativo per approfondire linguaggi, tecniche e competenze del racconto visivo, sotto la guida attenta di professionisti qualificati dell’Industry dell’audiovisivo.

Il filo rosso della didattica sarà un film italiano recente, visionato dalla classe presso una sala cinematografica del territorio e poi scomposto in tutte le sue fasi di realizzazione, col supporto di professionisti esperti nei diversi ambiti di attività dell’audiovisivo. Secondo la logica di Learning by Doing, alle lezioni teoriche frontali si accompagneranno attività di approfondimento. In aggiunta, gli studenti partecipanti acquisiranno una serie di soft skills utili e spendibili per qualunque strada professionale: il pensiero creativo e la proattività, la capacità di lavorare in gruppo, la condivisione di idee e l’approccio critico costruttivo, la capacità di analisi e di sintesi e il problem solving.

Con la Summer School l’alunna, conformemente al suo percorso di studi, l’alunna avrà la possibilità di essere introdotta ai processi della filiera audiovisiva: dalla nascita dell’idea allo sviluppo, produzione, postproduzione, distribuzione, comunicazione e marketing. Inoltre, conoscerà in modo approfondito il mondo che si cela dietro al prodotto audiovisivo, anche grazie alle lezioni attorno a focus specifici, quali approfondimenti verticali sui mestieri e sulle professioni del cinema tenuti da professionisti del settore.