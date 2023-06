Caltanissetta, ITET Rapisardi Da Vinci sempre più internazionale: tanti progetti per formare gli allievi

In un’Aula Magna gremita e traboccante di entusiasmo l’ITET Rapisardi Da Vinci festeggia la giornata dell’Internazionalizzazione, un’occasione speciale per condividere con l’intera comunità scolastica i successi conseguiti nel percorso verso il potenziamento delle competenze linguistiche e la formazione di cittadini Europei maturi e consapevoli.

Tre le ragioni per festeggiare: il conseguimento della certificazione linguistica Oxford Test of English da parte di 23 alunni dell’Istituto, l’acquisizione dell’Accreditamento Erasmus+ 2023-2027 e il riconoscimento dell’Istituto come Scuola eTwinning 2023-2024.

Alla presenza del Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Caltanissetta Dott. Stefano Strino e del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Caltanissetta Dott. Davide Sciacovelli, la Dirigente Scolastica dell’ITET “Rapisardi da Vinci” Dott.ssa Santa Iacuzzo ha invitato il Consulente Educativo della Oxford University Press Dott. Robert Sherman a consegnare ai ventitrè alunni presenti le certificazioni linguistiche di livello B1-B2 riconosciute dall’Università di Oxford e conseguite presso l’Oxford Test Center dell’ITET Rapisardi da Vinci.

Grande la soddisfazione dei genitori invitati e massima l’attenzione dei presenti durante il bellissimo intervento del Dott. Strino che ha condiviso un pensiero del Giudice Antonino Caponnetto indirizzato ai giovani e voluto sottolineare l’importanza delle competenze linguistiche in ogni settore lavorativo. Il Dott. Sherman nella sua dettagliata descrizione delle varie fasi in cui si articola l’Oxford Test of English ha messo in luce l’impatto che le certificazioni linguistiche hanno sul futuro degli studenti in quanto strumento privilegiato di promozione dell’apprendimento attivo e continuativo della lingua e preziosi titoli spendibili negli studi universitari e nel mondo del lavoro.

La seconda parte della mattinata è stata dedicata alla condivisione dei risultati raggiunti dai progetti Erasmus “Code of Youth: Shield of Human Rights” e “No Bully No Cry”. Protagonisti di questo momento sono stati gli studenti coinvolti nei due progetti che con entusiasmo e trasporto hanno condiviso con i loro compagni delle classi prime e seconde dell’Istituto emozioni, esperienze e ricordi connessi ai due progetti.

Durante l’ultimo segmento dell’intensa mattinata la prof.ssa Colore Lucia ha presentato alla comunità scolastica il nuovo programma Accreditamento Erasmus 2023-2027, illustrandone articolazione e potenzialità e la prof.ssa Trombello Rosaria ha condiviso con i presenti la soddisfazione per il riconoscimento dell’Istituto come Scuola eTwinning 2023-2024. Tale traguardo è stato formalmente riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia che con apposita nota ha comunicato gli Istituti vincitori di tale riconoscimento definendoli modelli di eccellenza per la didattica innovativa a distanza.