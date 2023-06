Caltanissetta, il Rapisardi Da Vinci insignito del riconoscimento eTwinning 2023-2024

L’ITET “Rapisardi Da Vinci” ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Scuola eTwinning 2023-2024. Un grande risultato per il team per l’internazionalizzazione dell’Istituto, diretto da Santa Iacuzzo, da anni impegnato a promuovere i valori di eTwinning ed Erasmus tra gli studenti ed i docenti dell’Istituto.

Si tratta di una riconferma. L’Istituto aveva infatti già ottenuto il prestigioso riconoscimento per il biennio 20-21 e l’Unità Nazionale eTwinnning ha valutato positivamente l’impegnativa candidatura presentata dall’Istituto per il biennio 23-24.

Con il Certificato di Scuola eTwinning sono stati riconosciuti all’”ITET Rapisardi Da Vinci” il coinvolgimento, l’impegno e la dedizione profusi negli anni non solo dai singoli eTwinner ma da un’intera scuola che attiva iniziative volte a promuovere innovazione ed inclusione a ogni livello cercando attivamente modi per creare un ambiente accogliente in cui tutti gli studenti, di ogni cultura e a prescindere dalle loro abilità, possano essere valorizzati e sostenuti.

Gli insegnanti delle Scuole eTwinning si impegnano a rendere la scuola un reale ambiente di apprendimento, e usano eTwinning per potenziare e svolgere il programma scolastico applicando metodi innovativi, tra cui l’apprendimento collaborativo e la didattica incentrata sugli studenti, nonché tempi e spazi di apprendimento flessibili.

Le scuole eTwinning sono ufficialmente riconosciute a livello europeo come modelli di riferimento in ambito eTwinning e formano una rete di scuole che credono nel valore della leadership condivisa e del lavoro in team come strumenti per creare un nuovo modo di fare scuola.