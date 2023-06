Caltanissetta, domenica “Galattix”, il concerto della Giovane Orchestra Sicula

Si terrà oggi presso il Teatro Comunale Regina Margherita di Caltanissetta l’evento “Galattix” targato Giovane Orchestra Sicula. Alle ore 19:00 avrà inizio il concerto che racconterà in musica i film più epici prodotti fin ora. Uno spettacolo di rara visione nel nostro territorio, un’orchestra di 60 musicisti tra professori e studenti che festeggiano i loro 10 anni di attività nel nostro territorio, l’orchestra più longeva del Centro Sicilia che raggruppa le province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna. I biglietti sono disponibili in teatro a partire dalle ore 15:00 e l’ingresso per gli studenti dei conservatori e del liceo musicale Manzoni Juvara sarà con riduzione. Un concerto che vuole avvicinare i giovani in teatro ma che vuole fare vibrare le corde dell’anima dei più saggi. Parte del ricavato andrà in beneficenza all’associazione ANFFAS ETS-APS Caltanissetta che tratta patologie diverse legate alla disabilità intellettiva, relazionale e del neuro sviluppo.Oggi ore 19:00 le colonne sonore dirette dal giovane Raimondo Capizzi.