Caltanissetta, Consorzio universitario: pubblicati i bandi per accedere ai corsi di laurea

Il Consorzio Universitario di Caltanissetta ha pubblicato i bandi per accedere ai Corsi di Laurea presenti nel capoluogo nisseno.

Potranno fare domanda:

Per Medicina e Chirurgia: TOLC-MED A.A. 2023/24 (MEDICINA E CHIRURGIA) ISCRIZIONI ENTRO LE ORE 14,00 DEL 5 LUGLIO 2023 . Per info: 09123865804. (Link)

Per Ingegneria Biomedica: TOLC -I A.A. 2023/24 (INGEGNERIA BIOMEDICA) – ISCRIZIONI DAL 15 GIUGNO 2023. Per info: 09123865803. (Link)

Per Scienze e Tecnologie Biologiche: CLICK-WEEK A.A. 2023/24 (SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE) PRENOTAZIONE ON LINE DALLE ORE 15,00 DEL 20 LUGLIO ALLE ORE 23,59 DEL 24 LUGLIO 2023. Per info: 09123865803. (Link)

Nei prossimi giorni verrà pubblicato il Bando per le Professioni sanitarie inerente al CdL in Infermieristica (Info: 09123865804 con accesso programmato nazionale; del CdL in Scienze e Tecnologie Agrarie (Info: 09123865803) con accesso programmato locale; del CdL in Mediazione Linguistica con Agorà Mundi (Info: 3272043552)

I relativi bandi possono essere consultati e/o scaricati dal sito del Consorzio Universitario di Caltanissetta, all’indirizzo: www.uni.cl.it e dal sito dell’Università degli Studi di Palermo: www.unipa.it .