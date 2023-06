ASD karate Michele Nicosia: nuove medaglie al Gran Prix Eurethics Fudokan

Conquistata una meritata serie di successi dell’ASD karate Michele Nicosia di Caltanissetta al 1 Gran Prix Eurethics Fudokan.

A sfidare i pari categoria della Sicilia sono stati Giuseppe Curatolo, Mattia Giuffrida, Marta Curatolo, Francesco Rizzo e Michele Fasone.

Soddisfatta i maestri Michele Nicosia e Maria Russica per il risultato raggiunto dai loro atleti in questa stagione ritenendo le vittorie un meritato riconoscimento per l’impegno investito e il lavoro svolto. Questo traguardo, per gli atleti, diventerà una tappa del loro percorso formativo che li spronerà a impegnarsi sempre al massimo.









In particolare hanno ottenuto ottimi risultati nella categoria 12/14 anni le cinture nere nel Kumite Giuseppe Curatolo (bronzo nella categoria +55 Kg) e Mattia Giuffrida (oro nella categoria -55 Kg).

Nelle categorie Cinture verdi/ blu open Seniores nel Kumite hanno spiccato Gioele Falzone (argento), Marta Curatolo (oro nella femminile cadetti).

Nella categoria 6/8 anni cinture marroni è stato protagonista Francesco Rizzo (oro).

Per la categoria maschile Kata, nella gara internazionale il quadrangolare con Italia, Serbia, Montenegro, Romania la cintura nera Michele Fasone si è portato a casa una medaglia di bronzo.

Nella foto di copertina: M° Nicosia Michele, Rizzo Francesco, Curatolo Giuseppe, Curatolo Marta, M° Russica Maria