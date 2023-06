Al “L. Da Vinci” Mussomeli diplomini per i bimbi “promossi” alla Primaria

MUSSOMELI – Tutta per loro la palestra comunale di Via Madonna di Fatima nella mattinata di martedì 6 giugno. Al suo interno dominava una grande scritta: “L’arcobaleno dell’Amicizia” e i bimbi della scuola dell’Infanzia della classe 3B del plesso Madonna di Fatima dell’Istituto Leonardo da Vinci, con la loro performance, hanno entusiasmato il pubblico presente. Assai vivaci sono, anche, saliti sul podio, con tanto di inchino riverente verso il pubblico, per ritirare il “diplomino” dalle loro maestre e così pronti al salto di qualità alla Scuola Primaria, evidentemente, fra gli applausi dei genitori e dei nonni. Un ruolo certamente importante è stato quello delle docenti M . Letizia Scozzaro, Maria Antonietta Misuraca, Anna Mingoia e Giusy Maniscalco che hanno riservato loro ogni cura e dedizione, ma soprattutto amabilità e professionalità. (IL VIDEO)