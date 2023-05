Villalba, minoranza comunale chiede intervento nel bevaio comunale

VILLALBA – I consiglieri di minoranza “L’Altra Villalba” hanno scritto al Sindaco, all’assessore all’agricoltura e al responsabile dell’ufficio tecnico “in merito al bevaio comunale di contrada Cozzo Pilato che da mesi non eroga acqua e versa in uno stato di totale abbandono; la vasca è piena di acqua e nell’area vengono abbandonati anche rifiuti. In questo modo si viene a negare un servizio agli agricoltori che potrebbero usufruire dell’acqua per la loro attività”. I consiglieri chiedono l’intervento per “ripristinare il funzionamento e ridare decoro e pulizia alla zona interessata”.