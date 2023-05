Tragico accoltellamento: muore un diciassettenne

E’ di un morto, un dicissettenne, il tragico bilancio di un accoltellamento avvenuto a Varago, frazione di Maserada di Piave (Treviso). La tragedia è giunta al culmine di una lite che si è scatenata per motivi ancora in fase d’indagine. La vittima è un cittadino italiano originario del Marocco, studente all’istituto Besta di Treviso.

Il ragazzo è morto per le ferite da taglio riportate. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del Suem e dei Carabinieri. Sono stati fermati tre giovani, due minorenni e un maggiorenne, portati in caserma dai militari per essere interrogati e cercare di risalire alla dinamica di quanto accaduto.