Serradifalco. L’Associazione “No Serradifalko” annuncia avvio dello Sportello permanente per lo screening oncologico

SERRADIFALCO. L’associazione “No Serradifalko”, tramite il presidente Marcello Palermo, ha reso noto che a giorni sarà attivo, in sinergia con il Comune di Serradifalco e l’Asp di Caltanissetta, lo Sportello permanente per lo screening oncologico. Si tratta di uno sportello che consentirà lo screening oncologico non in determinate date dell’anno, ma nel momento in cui lo si vorrà fare. Dunque, una svolta importante sul fronte della prevenzione oncologica a Serradifalco.

Lo Sportello, come ha spiegato lo stesso Marcello Palermo, sarà allocato al piano terra del Comune di Serradifalco in Via Cavaleri di Vittorio Veneto. Grazie alla costante presenza delle volontarie di “No Serradifalko”, sarà possibile occuparsi e promuovere lo screening del colon retto, con distribuzione e ritiro, agli utenti aventi diritto, dei Kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Previsto anche lo screening della cervice uterina, con inviti a tutte le donne aventi diritto, per effettuare gli esami di Pap-Hpv test presso il Consultorio Familiare di Serradifalco. Sarà possibile anche effettuare lo screening della mammella, con inviti a tutte le donne aventi diritto, per effettuare la mammografia nel Centro mammografico di Caltanissetta o nell’unità mobile, quando presente sul territorio.

Prevista anche la consegna degli esiti degli esami di Screening effettuati, in busta chiusa e nel massimo riserbo della privacy, a chi ne farà richiesta. Inoltre verranno svolte campagne informative e di sensibilizzazione su tutte le attività promosse dall’Asp di Caltanissetta. Per informazioni è possibile chiamare al numero telefonico 377- 3849216.