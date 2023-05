Serradifalco. Finanziato progetto per realizzare area di verde pubblico in un lotto confiscato alla mafia

SERRADIFALCO. L’Agenzia per la Coesione Territoriale ha approvato la graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento che comprende anche quello relativo ai Lavori di realizzazione di un’area di verde pubblico in un lotto di beni confiscati in via Crucillà.

Tale progetto è stato presentato dal Comune di Serradifalco e riguarda un’area confiscata. L’Agenzia ha trasmesso al Comune l’accordo di concessione del finanziamento fornendo le istruzioni per la sua sottoscrizione, da effettuare con firma digitale del legale rappresentate dell’Ente, e le successive modalità di invio alla medesima Agenzia.

La Giunta Burgio ha pertanto approvato l’Accordo di finanziamento per il trasferimento del contributo per la realizzazione dell’intervento denominato “Lavori di realizzazione di un’area di verde pubblico in un lotto di beni confiscati in via Crucillà, Comune di Serradifalco”, finanziato nell’ambito del Pnrr, Missione 5 – Inclusione e coesione – valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall’Unione Europea. Il progetto in questione è inserito regolarmente all’interno del Piano triennale delle Opere Pubbliche.

L’importo previsto per la sua realizzazione è di 350 mila euro. Prevista la realizzazione di un’area di verde pubblico di 256 mq. Prevista la realizzazione di una piazzetta commemorativa delle vittime di mafia sopraelevata con gradoni. La piazza sarà poi abbellita con aiuole e giochi d’acqua. Previsto inoltre un murale dei giudici anti mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.