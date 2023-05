Serradifalco. Assegnate dal Ministero le risorse economiche per interventi di sicurezza sismica nella Chiesa del Collegio

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale diretta dal sindaco Leonardo Burgio, ha comunicato che il Ministero della Cultura, tramite il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ha assegnato le risorse relative all’attuazione di interventi di sicurezza sismica della Chiesa del Collegio di S. Maria Addolorata.

L’importo finanziato ammonta a 680 mila euro. La Chiesa del Collegio di S. Maria Addolorata è di proprietà dell’IPAB Collegio di Santa Maria ed è stata segnalata dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Caltanissetta. Il Ministero della Cultura, Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, aveva chiesto al Comune la disponibilità ad assumere il ruolo di soggetto attuatore esterno ed i connessi obblighi di Stazione Appaltante dell’intervento.

L’amministrazione comunale aveva avviato numerosi incontri con i rappresentanti della Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali di Caltanissetta, con l’IPAB titolare del bene, con la Curia Vescovile di Caltanissetta, per rappresentare le sue difficoltà ad assumere il ruolo di soggetto attuatore esterno e trovare una soluzione che consentisse l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili senza il coinvolgimento del Comune. I tentativi dell’ente comunali non hanno tuttavia dato alcun esito positivo.

A quel punto, per senso di responsabilità nei confronti della collettività amministrata e del titolare del bene, nonché nei confronti di tutte le istituzioni preposte alla salvaguardia del patrimonio culturale ed i principi costituzionali cui ogni ente è chiamato a contribuire, si è determinato di fornire la disponibilità a svolgere il ruolo di soggetto attuatore esterno. L’amministrazione comunale ha nominato l’arch. Michele D’Amico Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in questione.