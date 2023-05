Serradifalco. Approvato dalla Giunta l’accordo di finanziamento per i lavori di recupero dell’ex Biblioteca comunale

SERRADIFALCO. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Leonardo Burgio, ha approvato l’Accordo di finanziamento per il trasferimento del contributo per la realizzazione dei lavori di recupero, completamento, manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti per la rifunzionalizzazione dell’ex biblioteca comunale da destinare a sala convegni, ludoteca ed emeroteca.

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Pnrr, Missione 5 “Inclusione e Coesione” riguardante interventi speciali per la coesione territoriale tramite il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità. Il progetto è stato finanziato dall’Unione Europea per il tramite dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Il finanziamento ammonta ad un milione di euro e riguarda il recupero dei locali di Largo Fonte che un tempo erano adibiti a Biblioteca comunale. Il progetto, che ha acquisito i pareri favorevoli da parte dell’Asp, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali e l’attestazione di conformità urbanistica, prevede il recupero dell’ex biblioteca comunale di Largo Fonte.

Il sindaco ha spiegato che il progetto prevede un intervento che consentirà di dare un volto nuovo più funzionale a questo immobile che, per tanti anni, ha accolto la Biblioteca comunale. Nel momento in cui saranno completati gli interventi previsti, l’ex biblioteca potrà tornare al suo splendore e soprattutto potrà diventare un punto di riferimento per tutte le associazioni che operano nel Comune. L’ex Biblioteca al momento viene utilizzata dalle associazioni locali come loro sede per svolgervi attività e riunioni.