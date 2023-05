Scuderia Castello Mussomeli: Tavola rotonda sui servizi sociali comunali. Presente il Prefetto di Caltanissetta

MUSSOMELI – Tavola rotonda presso la scuderia del Castello Manfredonico di Mussomeli nella giornata del 16 maggio 2023. Una iniziativa sollecitata e curata, in prima persona dall’Assessore comunale alle Politiche Sociali Daniele Frangiamore, studiata nei minimi particolari sotto l’aspetto organizzativo e logistico che ha richiesto certamente il coinvolgimento di Enti ed associazioni. Una iniziativa certamente formativa ed informativa che ha visto la presenza di illustre personalità e relatori. Tavola Rotonda sul tema: “Servizi Sociali Comunali, funzioni, rapporti con l’Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria ed individuazioni di prassi condivise”. A porgere il saluto di benvenutoal pubblico presente e i ringraziamenti, a nome suo e dell’intera amministrazione comunale, è stato il sindaco e deputato regionale on.le Catania, che, rammaricato, si è successivamente allontanato per altri impegni istituzionali fuori sede. I ringraziamenti sono stati per la Dott.ssa Chiara Armenia – Prefetto di Caltanissetta, per l’Arch Roberto Gambino – ANCI Sicilia, Rag. Rosalia Lo Brutto – Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caltanissetta, Dott. Umberto Zingales – Presidente del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, Dott. Rocco Cosentino – Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Caltanissetta, per il Col. Vincenzo Pascale – Comandante Provinciale dei Carabinieri Caltanissetta, Ten. Col. Cerra – Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Caltanissetta, Vice Commissario Marcantonio Di Dio – Questura di Caltanissetta, Dott. Giuseppe Ciulla – Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Sicilia, Avv. Piero Sorce – Avvocato del foro di Caltanissetta, Prof. Antonio Laspina – Sociologo: Ringraziamenti inoltre all’ Ordine degli assistenti sociali e agli ordini dei psicologi e ai docenti e ragazzi dell’ Istituto Alberghiero di Mussomeli sempre pronti e disponibili con i loro servizi. Non è mancato il ringraziamento e i complimenti all’assessore Daniele Frangiamore e al personale dell’ Ufficio Politiche Sociali per il proficuo impegno nella organizzazione dell’evento.