Scoperto dai Carabinieri cadavere in un’abitazione del Palermitano

Il cadavere di un uomo è stato trovato nella sua abitazione a Partinico, nel palermitano. A fare la scoperta i carabinieri dopo una segnalazione giunta da alcuni residenti della zona in cui abitava la vittima. Non avendolo visto uscire di casa da un paio di giorni, conoscendo le sue abitudini, hanno lanciato l’allarme. E i loro sospetti si sono confermati reali. Pare comunque che non ci sia alcun dubbio sulla morte per cause naturali.

La Procura di Palermo ha già disposto la restituzione della salma ai familiari. Il medico legale, nominato dalla Procura di Palermo ha infatti accertato, dall’ispezione cadaverica, la morte per cause naturali legate dovuta ad un collasso cardio circolatorio.