San Cataldo. Presentate in Consiglio Comunale proposte per sostenere e incentivare l’organizzazione di eventi di pubblico spettacolo

SAN CATALDO. I componenti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Le Spighe, Riprendiamoci la Città, Tradizione e Futuro, Scruscio e Vassallo Sindaco di San Cataldo hanno presentato una proposta condivisa per sostenere e incentivare con azioni concrete l’organizzazione di eventi di pubblico spettacolo.

Negli ultimi anni il settore dello spettacolo e degli eventi ha vissuto una crisi senza precedenti a causa di diversi fattori, dalle novità normative dopo i fatti di Torino del 2017 alla crisi pandemica, noonché il costante spopolamento e la diffusa crisi finanziaria delle aree del centro Sicilia, cui si è affiancata l’assenza di una visione politica che comprendesse l’importanza degli eventi come motore per il turismo e per la qualità della vita.

Ciononostante nel nostro territorio sono molte le imprese, ma anche le associazioni e le realtà sociali, che si occupano di organizzazione di eventi, caratterizzate spesso dal fatto di essere costituite principalmente da giovani. Queste, nonostante le difficoltà sopra richiamate, hanno continuato negli anni a lavorare con impegno per realizzare iniziative di richiamo tanto a livello provinciale quanto regionale e nazionale.

Riteniamo essenziale per il nostro Ente incentivare l’organizzazione di eventi per migliorare la qualità della vita dei cittadini, stimolando la realizzazione di spettacoli di varia natura artistica, così da permettere di accrescere la nostra comunità dal punto di vista economico, sociale e, soprattutto, culturale.

Per questo abbiamo elaborato un progetto per sostenere e incentivare l’organizzazione degli eventi, attraverso la realizzazione dei seguenti punti:

1. Agevolazioni per i piani di sicurezza. Il Ministero dell’Interno, dopo i tragici fatti di Torino del 2017, ha imposto agli organizzatori di redigere un documento, al fine di esporre informazioni ed istruzioni necessarie a preservare i partecipanti e l’ordine pubblico. Tanto corretto quanto invasivo, e soprattutto costoso, il piano di sicurezza rende maggiormente complessa la fase di organizzazione della manifestazione.

Al fine di agevolare le organizzazioni di eventi a San Cataldo riteniamo, in primo luogo, utile individuare, secondo un criterio storico, i luoghi insistenti su suolo pubblico nei quali si svolgono, normalmente eventi culturali, sportivi e di pubblico spettacolo, coinvolgendo i comitati di quartieri.

In secondo luogo, chiediamo che vengano previste agevolazioni per la redazione dei piani di sicurezza quali ad esempio:

a) la creazione, con riferimento ai luoghi individuati come indicato sopra, di modelli-tipo da rendere disponibili agli organizzatori di eventi, pubblicandoli sul sito istituzionale dell’Ente;

b) la stipula di convenzioni con gli albi professionali per ridurre i costi per la redazione dei piani di sicurezza;

c) ogni altra iniziativa finalizzata a rendere più agevole e meno costoso la presentazione dei piani di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente.

2. Mettere a disposizione delle organizzazioni di eventi per pubblici spettacoli i beni mobili strumentali del Comune. A questo proposito è stato presentato un apposito regolamento comunale. In attesa della sua approvazione è necessario manifestare la disponibilità dell’Ente a far utilizzare alle organizzazioni di eventi quei beni, quali il palco, le transenne, ecc. utili alla riuscita delle iniziative;

3. Creare una cabina di regia. Al fine di programmare l’organizzazione dei diversi eventi durante l’anno è opportuno creare una cabina di regia in cui i rappresentanti dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale si possano interfacciare e confrontare con i rappresentanti del settore delle organizzazioni di eventi, analizzando le problematiche e promuovendo soluzioni utili alla realizzazione di più eventi, puntando sulla qualità. La cabina di regia si dovrà confrontare almeno tre volte l’anno al fine di progettare, con largo anticipo, i periodi di maggiore richiamo: estate sancataldese, periodo natalizio e settimana santa.

4. Elaborare modelli per i PIDS (piccole iniziative diffuse a carattere socio-culturale). Si chiede di realizzare un percorso di semplificazione per l’organizzazione delle piccole iniziative diffuse a carattere socio-culturale e di intrattenimento. Negli anni sono nate molte iniziative promosse da piccole realtà in luoghi di prossimità come piazze, parchi e cortili. Oggi organizzare un grande concerto o una piccola fruizione cinematografica in un cortile richiede le stesse procedure autorizzative. La finalità principale e prevalente è quella di incentivare la socialità, l’incontro tra le persone e la rigenerazione dei luoghi, stimolando la realizzazione di piccoli spettacoli. L’iniziativa deve interessare uno spazio pubblico ristretto (ad es. non più di 60mq), prevedere la partecipazione di non più di 100 persone, essere gratuita o ad offerta libera. Le associazioni, i comitati e gli enti non profit, ma anche i gruppi informali di persone fisiche, per le piccole iniziative dovranno quindi compilare e firmare soltanto un modello semplificato ed inviarlo al Comune almeno 15 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’iniziativa.

I gruppi consiliari promotori hanno quindi presentato al Consiglio Comunale una mozione con cui si vuole impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale:

● A realizzare il progetto sopra definito, avente ad oggetto il sostegno e l’incentivazione dell’organizzazione di eventi di pubblico spettacolo;

● A realizzare i seguenti punti, così come più ampiamente descritti in premessa:

1. Realizzare agevolazioni per la redazione dei piani di sicurezza;

2. Mettere a disposizione delle organizzazioni di eventi i beni strumentali nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali;

3. Creare una cabina di regia con i rappresentanti del settore degli eventi;

4. Elaborare modelli per i PIDS (piccole iniziative diffuse a carattere socio-culturale).

A mettere in atto ogni iniziativa utile a sostenere e incentivare l’organizzazione di eventi di pubblico spettacolo.