Resuttanesi in festa per il Santo Patrono

RESUTTANO – E’ ritornato nel suo gioioso splendore, dopo il periodo Covid degli anni precedenti, la festa patronale di Resuttano in onore del Santissimo Crocifisso. Una festa primaverile attesa in cui i resuttanesi non solo hanno partecipato e sono stati coinvolti, ognuno per la propria parte, nello svolgimento della festa. L’arciprete parroco in primo luogo Padre Ignazio Carrubba, i sacerdoti come il Rettore del Seminario, accompagnato dai seminaristi, don Aldo Amico che ha presieduto la liturgia eucaristica pomeridiana, all’aperto, in Piazza Don Stella.. Successivamente è arrivato Padre Marko Cosentino Arciprete di Villalba. C’è da dire che l’animazione della liturgia è stata curata dal coro parrocchiale con i canti del repertorio, e per la processione c’è stato il coinvolgimento delle Confraternite di “San Giuseppe”, “l’Addolorata” e del “Crocifisso” che hanno partecipato con i propri confrati e consorelle alla tradizionale processione per le vie del centro abitato. Una processione che ha avuto la presenza dei ragazzi della scuola media che hanno sorretto il Bambinello Gesù, a seguire il fercolo di Santa Lucia, quello di Sant’Antonio e a seguire San Giuseppe, il fercolo del Crocifisso e quello dell’Addolorata, questi tre ultimi simulacri accompagnati dalle rispettive confraternite. Da evidenziare che nella confraternita di San Giuseppe c’è stata la vestizione della nuova consorella Giusi Volanti e di 5 bambini. Grande partecipazione, dunque, in questi festeggiamenti resuttanesi in cui sono stati presenti le autorità civili e Militari con il sindaco Carapezza ed il comandante dei carabinieri. Presenti anche forze dell’Ordine e i volontari della Croce Rossa Italiana che hanno assicurato il loro servizio. Ad accompagnare la processione la banda musicale cittadina che ha fatto da gioiosa cornice alla festa. La serata si è conclusa con uno spettacolo di cabaret offerto dall’amministrazione comunale e con la premiazione della squadra del Real Suttano per il positivo risultato ottenuto quest’anno.