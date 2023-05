Pallavolo femminile B2. La Timenet Empoli rinuncia e la Traina accede direttamente alla fase finale per la promozione in B1

A seguito della comunicazione ufficiale da parte del settore campionati della Federvolley riguardante la rinuncia, da parte della Timenet Empoli Pallavolo alla disputa dei playoff di serie B2 femminile, la società Traina SRL Albaverde ha reso noto che le due gare di play off con la formazione toscana non saranno disputate che quindi viene acquisito dalla società nissena il diritto all’accesso diretto alla fase finale per la promozione in B1.

Bella notizia, dunque, per la Traina che, senza giocare, si ritrova nella fase finale per la promozione. I prossimi impegni della squadra saranno calendarizzati con gare a partire dal 27/28 maggio e con gli accoppiamenti che verranno ufficializzati al completamento della prima fase di qualificazione.