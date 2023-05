Ospedale Mussomeli, sindacalisti Uil sollecitano attivazione posti letto nella chirurgia

MUSSOMELI – Fanno sentire la loro voce i sindacalisti della UIL, Lillo Polito, Luca Taibi e Giuseppe Butticè. Hanno incontrato il sindaco di Mussomeli perché sollecitasse l’attivazione della Chirurgia. ”Non è più tempo di rimandare, ha detto Lillo Polito – né di tenere aperta la chirurgia soltanto a livello ambulatoriale visto che sono già in servizio attivo due medici argentini a supporto della dottoressa Lo Bruttto e un altro chirurgo a breve prenderà servizio. Bisogna quindi riaprire il reparto con i posti letto e riteniamo che oggi ci sono tutti i presupposti per farlo. Così come prossimamente si potranno attivare tutti gli altri reparti. Noi come Uil plaudiamo all’assunzione dei medici argentini, basti dire che i due ortopedici argentini già in servizio si sono subito affiatati coi colleghi del reparto e scendono tutti insieme ad operare in sala operatoria, dando prova di squadra, una gran bella equipe a servizio della collettività. Lo stesso vorremmo che avvenisse per la Chirurgia guidata dal dott. Scaffidi, visto che anche i chirurghi argentini non vedono l’ora di potere riprendere l’’attività a pieno regime. Cominciando col riaprire la chirurgia – ha concluso il sindacalista – siamo certi che entro l’anno tutti gli altri reparti potranno essere riaperti o attivati. Al sindaco abbiamo chiesto di farsi portavoce di questa nostra istanza col direttore generale, di aprire e subito ai ricoveri la Chirurgia, già dal prossimo giugno”