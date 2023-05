I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno tratto in arresto un quarantaduenne in esecuzione di provvedimento di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese – Ufficio Esecuzioni Penali, per reati in materia di stupefacenti. L’uomo dovrà scontare la pena di 10 mesi di reclusione.