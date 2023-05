Mussomeli, pedalata ecologica con la Fratres: aperte le iscrizioni

MUSSOMELI – Si avvicina la data festiva del 2 giugno e per il gruppo Fratres di Mussomeli non passa inosservata anche per il tradizionale appuntamento, quasi istituzionalizzato, della pedalata ecologica giunta ormai alla sua 23ma edizione, assai cara al gruppo ciclistico mussomelese. Iscrizioni di partecipazioni, presso la Fratres e la Misericordia, entro il prossimo 31 maggio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18.. Ai primi 70 iscritti sarà consegnata medaglia ricordo. Il programma prevede: raduno alle ore 8 al piazzale Mongibello e ritiro maglietta e cappello; Ore 9 Partenza verso il Castello Manfredonico; ore 1° Testimonianza di vita sportiva; canti eseguiti dal coro “Ass. don Diego Di Vincernzo”; ore 11 passeggiata con le famiglie intorno al Castello; ore 12 Rinfresco presso la scuderia del Castello e consegna medaglie.