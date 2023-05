Mussomeli, otto giovani volontari entrati in servizio civile tra “Misericordia” e “Fratres”

MUSSOMELI – Per loro è stato il primo giorno di servizio civile nel Gruppo “Fratres” col progetto “Donazione e Solidarietà 2022” ed anche nella istituzione “Misericordia” col progetto “Sicilia: La Ricchezza della Diversità”. Due storiche istituzioni, con sede nel piazzale Mongibello, di cui Vincenzo Sorce è attuale presidente Fratres, e Vittorio Catania attuale governatore della Misericordia. Complessivamente sono otto i giovani volontari, quattro per ciascuna istituzione: La Tona Simone, La Tona Vanessa, Mancuso Vincenzo, Petruzzella Eugenio Maria per la “Fratres”, e Fame Salvatore Pio, Fasino Paolo, Novello Emanuela e Traina Vincenzo Mario per la “Misericordia”. Si sono presentati il 25 mattina ed accolti dall’Olp della Fratres Marilena Pastorello, e dal governatore Vittorio Catania per le preliminari incombenze e adempimenti amministrativi che hanno dato così luogo al loro ingresso in servizio che si protrarrà per la durata di un anno. Abbiamo avvicinato una di loro, Emanuela Novello, per chiedere quale sia stato il motivo di questa scelta: “ Quando pensai di fare domanda per il servizio civile, ha risposto, cercavo qualcosa che mi permettesse di essere parte attiva della cittadinanza e l’ho trovato nella Misericordia; sento miei i suoi valori fondanti e credo nella ricchezza della diversità, appunto, come è nel titolo del progetto di SCN 2023”.