Mussomeli, memorial “Peppino Farina” nel 30° anniversario della scomparsa. Esposizione auto da competizione

MUSSOMELI – C’è anche l’ordinanza sindacale n.25 dell’8 maggio per domenica prossima 14 maggio, dalle 8 alle 20, relativa al divieto di sosta e chiusura temporanea al traffico veicolare in Piazza della Repubblica e Piazza Caltanissetta per i veicoli non interessati alla manifestazione, organizzata dal gruppo sportivo automobilistico di Mussomeli per il Memorial “Peppino Farina” nella ricorrenza del trentennale della sua scomparsa. Ordinanza, per consentire ai partecipanti l’esposizione di auto da competizione per onorare, appunto, la memoria dello scomparso. Intanto è questo il programma del Memorial: ore 9 Esposizione auto in Piazza Caltanissetta; ore 9,15 visita alla cappella “Peppino Farina”, visita al cimitero e deposizioni delle corone floreali, accompagnati nella preghiera da Padre Liborio Franzù; ore 11,30 santa messa presso la Chiesa Cristo Re; ore 12,30 benedizione delle auto da competizione presso Piazza Caltanissetta; Ore 13,00 conclusione della commemorazione.