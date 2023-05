Mussomeli, Franco Baresi incontra i tifosi all’Agriturismo Monticelli

MUSSOMELI – Il locale Milan Club “Paolo Maldini” ha organizzato per il prossimo 3 giugno il “Baresi day”: lo storico capitano Franco Baresi incontra tifosi e appassionati a pranzo presso Agriturismo Monticelli”. Da sottolineare che il coeso spirito di gruppo sportivo si riscontra nell’anzidetto club locale, di cui è presidente Massimo Bonfante, sfegatato sportivo della sua squadra. Tutte le occasioni, infatti, sono propizie per parlare e promuovere i propri beniamini. E così in una riunione del direttivo, ascoltando la comunicazione del presidente Bonfante circa la possibilità di fare arrivare a Mussomeli, previo invito, il famoso calciatore Paolo Baresi, il cui ampio curriculum, lo ha reso notorio ed apprezzato nel campo calcistico, la decisione del direttivo è stata unanime. Pertanto l’arrivo a Mussomeli del più volte campione del mondo servirà per incontrare i suoi tifosi e trascorrere momenti di gioia sportiva e per promuovere e difendere sempre i colori della squadra. Così il presidente Massimo Bonfante ad una nostra: “Mi è stato proposto Centro Sicilia, visto che il nostro Club è nel centro Sicilia ho parlato con il nostro direttivo e i nostri soci hanno detto subito si. Con aiuto di alcuni sponsor, che ci hanno dato una grande mano, porteremo a Mussomeli un grande personaggio sportivo a livello mondiale. I posti sono limitati per motivi di sicurezza, per cui invito chi fosse interessato a prenotarsi”