Mussomeli. Concluso con successo il corso di formazione per il rilascio dell’abilitazione per utilizzo prodotti fitosanitari

MUSSOMELI. Si è concluso presso Palazzo Sgadari, il corso di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Corso gratuito, organizzato nello spirito di collaborazione istituzionale tra l’amministrazione comunale di Mussomeli e l’Ispettorato PROVINCIALE all’Agricoltura di Caltanissetta, nella persona del Dirigente del Servizio 8 Dott. Giuseppe Calafiore e del responsabile della Condotta Agraria di Mussomeli Arch. Orlando Antonino.

Oltre 100 i partecipanti, 40 per il rinnovo e 61 per il rilascio del cosiddetto patentino per la prima volta. Al corso hanno partecipato cittadini provenienti da diversi comuni, oltra a quelli di Mussomeli erano presenti residenti dei comuni di Milena, Sutera, Bompensiere e Montedoro.

Un folto uno è stato rappresentato dagli studenti dell’ Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, “Virgilio” di Mussomeli con studenti anche provenienti anche dal vicino comune di Cammarata. Sia all’inizio che alla fine del corso si sono susseguiti i saluti e i ringraziamenti del Sindaco On. Giuseppe Catania e dell’Assessore all’Agricoltura Michele Spoto.

Durante il corso è emerso come il PAN (Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) e le altre normative riguardanti i prodotti fitosanitari, siano di grande attualità rispetto alle aspettative dei cittadini che desiderano alimenti sicuri, di qualità, ottenuti con metodi di produzione sostenibili, nel rispetto delle risorse idriche e più in generale con minore impatto ambientale e climatico. Durante il corso sono state illustrate tutte le norme per la salvaguardia delle Api, argomento più che mai attuale trattato anche dai mass media, ed il Comune di Mussomeli è “Comune amico delle Api”

Le api sono insetti delicati, ma importanti per la salvaguardia della biodiversità e della vita sulla Terra, pertanto è importante proteggere e favorire il più possibile lo sviluppo di habitat sani e ricchi di nutrimento, dove possano vivere e svolgere il loro compito di regine e sentinelle del benessere ambientale.

Per proteggere e salvaguardare la vita delle api, anche nel prossimo futuro, tutti possiamo mettere in atto piccole e semplici azioni quotidiane, utili per fare davvero la differenza e rendere l’esistenza delle api un po’ più facile, soprattutto nei momenti dell’anno in cui il cibo è più scarso o quando le condizioni climatiche e ambientali sono meno favorevoli.

Giorno 16 maggio, presso la sede della Condotta Agraria di Mussomeli sita in via Luigi Russo n° 1 si svolgeranno gli esami scritti con quiz a risposta multipla per i partecipanti che hanno richiesto per la prima volta l’abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari.