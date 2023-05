Lezioni sull’E-Commerce e sul Turismo “Dalla parte del venditore” nelle classi 2 e 3 B “S. Quasimodo” di Vallelunga

VALLELUNGA PRATAMENO – Nell’Istituto Comprensivo Vallelunga- Marianopoli (la cui dirigenza quest’anno è stata affidata alla D.S. Prof.ssa Loredana Paola Matraxia), giorno 15 maggio 2023, su iniziativa della Prof.ssa Graziella Iucolino e con la partecipazione a titolo personale dei professori Giuseppe Lo Conte e Giuseppe La Placa della Scuola secondaria Hodierna di Mussomeli (in cui è Dirigente Scolastica la prof.ssa Rita Maria Cumella), gli alunni delle classi 2 e 3 B della Scuola secondaria di primo grado “S.Quasimodo” di Vallelunga Pratameno hanno potuto ricevere informazioni importanti a proposito degli argomenti E-Commerce e Turismo “Dalla parte del venditore”. Le lezioni di un’ora ciascuno dei professori Lo Conte e La Placa sono state apprezzate dagli studenti e rientrano nell’ambito degli approfondimenti di Geografia e di Storia, (previste per quest’anno per il Piano di studio delle classi della professoressa Iocolino) che hanno lo scopo di fornire agli studenti informazioni per scelte consapevoli sul loro futuro. Un incontro svoltosi a classi riunite, grazie alla disponibilità dei professori del “S. Quasimodo” Giuseppe Maria Spera e Giuseppe Mingoia nel concedere le loro ore.