Imbarcazione si ribalta sul Lago Maggiore: il bilancio è di un morto e tre dispersi

E’ di un morto e 3 dispersi il bilancio del ribaltamento di una barca, una house-boat, sul Lago Maggiore fra Sesto Calende e Arona all’altezza di Lisanza. A bordo dell’imbarcazione c’erano una ventina di persone, pare una comitiva di stranieri che festeggiava.

Il ribaltamento è stato causato da un temporale. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono al lavoro insieme all’elicottero per cercarli. Gli occupanti sono finiti in acqua, una ventina sono stati soccorsi da imbarcazioni o arrivati a nuoto a riva. Mentre una persona non ce l’ha fatta e tre risultano disperse.

Sul posto cono giunti un elisoccorso, automediche, mezzi di coordinamento maxi emergenze Areu, ambulanze, i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e i carabinieri. L’imbarcazione era lunga 16 metri, un natante privato che effettua sul lago servizi di accompagnamento per turisti. A bordo vi erano un paio di componenti l’equipaggio. (Ansa)