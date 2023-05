Festa paesana Madonna delle Vanelle: Benedetti abitini e nuovo stendardo della Confraternita. Niente processione.

MUSSOMELI – E’ stato implacabile il meteo con le previsioni annunziate anzitempo ma l’impegno profuso dalla dirigenza della Confraternita Madonna delle Vanelle in Sant’Enrico, di cui è presidente Angelo Guasto, ha lasciato traccia di grande entusiasmo, di massiccia partecipazione dei confrati alla celebrazione eucaristica presieduta dal parroco Padre Francesco Mancuso. Era tutto pronto, anche con l’addobbo, per la processione per le vie del quartiere sperando, fino all’ultimo, nel miglioramento del tempo Così non è stato. Già la sera della vigilia, lo spettacolo musicale in programma era stato per tempo annullato. La presenza delle bancarelle, sollecitata per tempo dal comitato festa per una loro rivitalizzazione, è stata scoraggiata dalle condizioni climatiche. Grande delusione fra i confrati, ma è rimasta la gioia e la soddisfazione del rilancio della confraternita che durante la celebrazione vespertina i suoi aderenti hanno avuto benedetti gli abitini e il nuovo stendardo, di cui erano privi.