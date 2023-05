Corsaro, Giuliano e Spoto i componenti di Campofranco per l’Unione dei Comuni “Mussomeli Valle dei Sicani”

CAMPOFRANCO – Il Consiglio comunale di Campofranco in vista della sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni “Mussomeli Valle dei Sicani”, di cui fanno parte 11 comuni, previsto per lunedì 15, ha provveduto nella seduta di martedì a nominare i propri componenti. Sono tre i componenti per Campofranco, due del gruppo di maggioranza in cui sono stati eletti il presidente del Consiglio Rocco Corsaro con 5 preferenze e Maria Rita Giuliano con 4, per la minoranza Carlo Spoto con 3. Consiglio comunale che ha visto approvare all’unanimità i punti riguardanti l’atto di indirizzo per l’istituzione del quarto polo sanitario e policlinico universitario nel comune di Caltanissetta; l’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Unione dei Comuni “Mussomeli Valle dei Sicani”; la verifica qualità e quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedersi in proprietà e in diritto di superficie; il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari del 2022. Approvati con i soli voti della maggioranza e l’astensione della minoranza il documento unico di programmazione semplificato (Dup) 2022/24 ed il bilancio di previsio FONTE:LA SICILIA Gandolfo Maria Pepe)