Carrambata di una nonnina 97enne: “Sui social voglio ritrovare i miei ex compagni di scuola”

Il web riesce a realizzare gli incontri più improbabili. Anche gli anziani lo sanno. E qualcuno a volte va oltre la fantasia. Come l’ex docente di Matematica Fiorella Ingrao, classe 1925: 97 anni compiuti e una lucidità da fare invidia. Il web riesce a realizzare gli incontri più improbabili. Anche gli anziani lo sanno. E qualcuno a volte va oltre la fantasia. Come l’ex docente di Matematica Fiorella Ingrao, classe 1925: 97 anni compiuti e una lucidità da fare invidia. La donna vuole rincontrare i compagni di liceo, il mitico Giulio Cesare citato anche da Antonello Venditti, frequentato a Roma in piena guerra mondiale.

“Fiorella – scrive l’Ansa – ha un desiderio: rivedere i suoi compagni di classe che hanno frequentato con lei il liceo classico Giulio Cesare di Roma, quello cantato anche da Antonello Venditti un po’ di anni dopo. Ed ecco l’idea della lettera che la nonnina, che nonostante i capelli bianchi raccolti usa in maniera disinvolta Google e WhatsApp, ha voluto far diffondere sui social dalla nipote Valentina”.