Campofranco, raduno diocesano: Insieme Giovani e Famiglie (IGF)

CAMPOFRANCO – Una giornata mariana, quella del 13 maggio relativa alle Apparizioni della Signora di Fatima, per l’IGF a Campofranco, guidato dal vescovo della diocesi di Caltanissetta mons. Mario Russotto, Le condizioni climatiche, riscontrate precarie per tutta l’intera giornata , si sono stabilizzate rendendo la serata mite e piacevole ai convenuti nel piazzale antistante la Chiesa Madre. E così, in perfetto orario come da programma, con l’accensione del braciere, è iniziato la sedicesima edizione dell’IGF, Insieme Giovani e Famiglie, a Campofranco. Dopo mesi di grande impegno ed ansia, da parte della comunità ecclesiale di Campofranco, guidata dall’Arciprete Padre Luciano Calabrese, è giunto l’atteso momento diocesano che ha registrato una corposa e sentita partecipazione. Lo schema iniziale dell’Igf è stato sempre lo stesso. Il braciere è stato portato per un primo tratto dalla comunità sommatinese, che ha ospitato lo scorso anno la manifestazione e poi è stato consegnato alla comunità di Campofranco. Hanno registrato la loro presena il Vescovo in prima linea, ideatore dell’Igf, i componenti al completo dei due Uffici di Pastorale Familiare e Giovanile, che hanno lavorato per coordinare la due giorni, il rettore don Aldo Amico con i seminaristi, i diversi sacerdoti della Diocesi e tante persone al seguito. La manifestazione è stata coordinata Padre Rino Dello Spedale Alongi, nonché guida spirituale dell’Ufficio Pastorale Familiare. I Partecipanti hanno preso posto nel piazzale antistante la chiesa madre, dove hanno ricevuto il saluto iniziale del vescovo ed hanno potuto seguire lo spettacolo sotto le stelle “Serenata a Maria, eseguito dai giovani protagonisti in modo mirabile. Immediatamente dopo è arrivato il momento della preghiera con l’Adorazione Eucaristica e la Benedizione impartita dall’Arciprete di Campofranco Padre Luciano. La serata si è conclusa con delle esibizioni dei ragazzi dell’istituto Comprensivo Don Bosco di Campofranco. La ciliegina sulla torta è stata messa dal gruppo “Sicilia nu cori” che ha concluso la prima serata Da sottolineare che, presente e parte attiva dell’organizzazione dell’evento è stato il sindaco di Campofranco Rosario Nuara. (Da Campofranco DANIELE POLIZZI)