Caltanissetta. Presentato giornale “La Voce del King” dagli alunni del corso “A Scuola di Giornalismo” della Scuola Primaria “Michele Abbate”

Gli alunni corsisti del progetto, in orario extracurricolare, “A Scuola di Giornalismo”, tenutosi durante l’arco dell’anno scolastico 2022/2023 presso l’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside Prof.ssa Daniela Rizzotto, hanno presentato il giornale “La Voce del King” che raccoglie il lavoro del gruppo dei piccoli giornalisti coinvolti. Essi sono stati coordinati dal docente referente Salvatore Siina.

Il progetto “A scuola di giornalismo” è stata l’occasione giusta per dare l’opportunità ai corsisti di scrivere di verità positive e negative perché la vita può essere a colori, ma anche grigia. Gli alunni della scuola primaria “Michele Abbate” di Caltanissetta hanno costituito una redazione, sono divenuti inviati, reporter, ognuno per le proprie classi. Essi hanno raccontato, hanno scritto, hanno sondato, hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi ai vari tipi di testo giornalistico: l’intervista, l’articolo (tenuto conto delle 5 W), il reportage, i temi sociali negli approfondimenti, le pagine dei giochi e passatempi ecc.

Le attività proposte sono state varie e diversificate. Ciò ha permesso di affinare l’uso del linguaggio giornalistico, facendo loro acquisire le tecniche specifiche. L’uso dei linguaggi, soprattutto multimediali, ha permesso ai discenti di aprirsi al mondo. I corsisti non sono rimasti al chiuso delle mura scolastiche, hanno interagito col territorio, intervistando vari personaggi, hanno conosciuto autori online. Il lavoro prodotto si è rivelato interessante ed è stato apprezzato anche dai genitori degli scolari.

E’ nata così l’idea di farne una pubblicazione in formato rivista, in PDF. A conclusione del percorso i corsisti hanno visitato la redazione del Giornale di Sicilia di Palermo. Affinché una rivista sia letta dai bambini o dai ragazzi, e per essere più accessibile, si è pensato di accompagnare i testi con fotografie, immagini, grafici. Il linguaggio usato è quello semplice di alunni nella fascia d’età di 9-10 anni. Imparare a leggere e scrivere di giornalismo è stato un modo per vivere pienamente la realtà circostante cercando di instillare nei corsisti la passione per la scrittura. Esiste una versione online de “La Voce del King”, infatti il giornale è ospite presso la piattaforma nazionale “Il punto quotidiano Alboscuole”.

Ecco, di seguito, i nominativi dei piccoli giornalisti: Vittoria Alù, Ambra Saitta, Francesca Truscelli, Alessandra Zagarella, Samuele Diana, Lorenzo Lo Conte, Ambra Palumbo, Karol Valenti, Anna Perna, Giulia Andaloro, Ludovica Pia Bellomo, Emma Capizzi, Francesco Chiarenza, Mariachiara Di Pietra, Simone Ferro, Vittoria Gatto, Lucia Marotta, Sara Mosca, Valeria Mosca.