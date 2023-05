Caltanissetta. Policlinico Universitario. Il sindaco Gambino: “La mia proposta è di lavorare tutti insieme applicando gli strumenti legislativi vigenti”

CALTANISSETTA. Arriva la presa di posizione del sindaco Roberto Gambino alle dichiarazioni dell’on. Michele Mancuso in merito alla prospettiva legata alla realizzazione del policlinico universitario a Caltanissetta.

” Prendo atto delle dichiarazioni dell’On. Mancuso a cui il Presidente della Regione ha anticipato delle decisioni importanti – ha detto il sindaco – finalmente il Presidente ha preso la decisione che il policlinico si fa a Caltanissetta, ma non ha detto con quale istituzione universitaria. La mia proposta è di lavorare tutti insieme e di includere nel sistema sia Unipa sia Unikore, applicando gli strumenti legislativi vigenti”.

Il sindaco ha poi sottolineato: “Ho recentemente incontrato i due rettori Tomasello e Midiri e approfondendo con loro il tema policlinico sono emerse delle grandi opportunità per il nostro territorio e soprattutto per i nostri studenti. Caltanissetta ed Enna non sono in guerra , non lo sono mai state e stanno insieme su agenda urbana e sulla Fua. Questo dossier deve essere scritto dai soggetti attivi delle tre province della Sicilia centro meridionale con in testa i sindaci di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, le relative ASP, le istituzioni universitarie che operano sul territorio e il Cefpas, con l’alto coordinamento del Presidente della Regione, solo così le nostre tre province potranno ottenere il risultato sperato, le fughe in avanti non sono utili al raggiungimento dell’obiettivo”.